В Ленинградской области дворники нашли в пакете новорожденную девочку

Фото: iStock/CatEyePerspective

В поселке Дубровка Ленинградской области дворники нашли пакет, в котором был новорожденный ребенок. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.



По данным издания, проходящий мимо человек заметил необычную находку дворников и вызвал скорую помощь. У новорожденной девочки были гематомы головы. Ребенка сразу отвезли в больницу.

Позже выяснилось, что малышку в пакете выбросили из окна жилого дома. Она привлекла внимание тихим плачем. Сначала окружающие подумали, что внутри котята.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Элина Позднякова

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