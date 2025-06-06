В Ленинградской области дворники нашли в пакете новорожденную девочку
В поселке Дубровка Ленинградской области дворники нашли пакет, в котором был новорожденный ребенок. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, проходящий мимо человек заметил необычную находку дворников и вызвал скорую помощь. У новорожденной девочки были гематомы головы. Ребенка сразу отвезли в больницу.
Позже выяснилось, что малышку в пакете выбросили из окна жилого дома. Она привлекла внимание тихим плачем. Сначала окружающие подумали, что внутри котята.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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