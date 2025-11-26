Россиянин 16 раз ударил жену ножом и заявил, что она сама поранилась
Саратовский суд вынес приговор 30-летнему местному жителю, который напал с ножом на свою супругу. Об этом информирует региональная прокуратура.
Нападение произошло 17 декабря 2024 года на окраине Заводского района. Мужчина находился с женой в автомобиле «Рено Меган», где сначала дважды ударил её по голове, а затем нанёс не менее 16 ударов ножом в спину, грудь и руки. Женщина смогла выжить только потому, что успела выбраться из машины, а поблизости находились люди.
Обвиняемый свою вину не признал и в суде заявлял, что супруга якобы случайно поранилась об нож. Однако представленные доказательства убедили коллегию присяжных в обратном. Суд назначил мужчине наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.
