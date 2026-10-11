Сильное землетрясение произошло у берегов одной страны

11 октября 2026, 18:39

У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,2

Фото: iStock/allanswart

Возле побережья Папуа-Новой Гвинеи произошло мощное землетрясение. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).