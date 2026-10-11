Сильное землетрясение произошло у берегов одной страны
Возле побережья Папуа-Новой Гвинеи произошло мощное землетрясение. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Аппаратура зарегистрировала подземные толчки в 14:07 UTC (17:07 мск). Их магнитуда достигла 6,2 — такие землетрясения способны привести к повреждениям инфраструктуры. Эпицентр природного катаклизма располагался на 88 километров юго-восточнее города Арава, где проживают примерно 40,2 тысячи человек. Очаг, в свою очередь, залегал на глубине 53 километров. Несмотря на сильные колебания, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Ранее сообщалось о 27 пострадавших во время мощного землетрясения возле тихоокеанского побережья Панамы. Магнитуда подземных толчков достигала 7,7. После основного удара сейсмологи зафиксировали свыше сотни афтершоков. Всего повреждения получили более 400 зданий, тем временем спасатели эвакуировали около 300 человек.
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