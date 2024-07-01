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Силовики пришли к блогеру, организовавшему травлю врача в Дагестане из-за пациентки в никабе

Бывший вербовщик ИГИЛ* устроил травлю врача в Дагестане из-за никаба
01 июля 2024, 04:10
Фото: iStock/Dzurag

Фото: iStock/Dzurag

Глава Дагестана Сергей Меликов подверг критике блогера Гаджимурада Атаева, начавшего травлю врача из-за просьбы в отношении пациентки снять никаб. Руководитель региона предупредил общественника о последствиях. Спустя время к Атаеву пришли силовики. Детали скандала с участием осужденного в связях с «Исламским государством»* гражданина читайте в материале «Радио 1».


Пациентка пожаловалась после отказа врача в проведении осмотра из-за слишком закрытой одежды


Пациентка клиники пожаловалась в социальных сетях, что врач медицинского учреждения Евгения Макеева отказала ей в осмотре из-за слишком закрытой одежды. На ситуацию отреагировал помощник депутата Буйнакска и блогер Гаджимурат Атаев, ранее осужденный в Германии за вербовку в ряды «Исламского государства»*. Отбыв двухлетний срок, он вернулся в Россию, сменил имя на Хаджимурад Ханов и приступил к общественной деятельности.

В Дагестане устроили травлю врача из-за просьбы к пациентке снять никаб
В Дагестане устроили травлю врача из-за просьбы к пациентке снять никаб

Атаев связался с директором клиники, в которой работает Макеева, и потребовал разобраться в произошедшем. Под угрозами и давлением общественника врач записал видеоролик, в котором принесла извинения и объяснила, что не отказывала пациентке в проведении осмотра.

Глава Дагестана подверг общественника резкой критике


Глава республики Сергей Меликов выступил в защиту врача и подверг резкой критике блогера.

«Настоящей провокацией выглядят нападки некоего псевдообщественника с туманной биографией на врача из Хасавюрта», – написал он.

По мнению главы региона, Атаев не имел права оскорблять выполнявшую свой долг женщину.

«Кто дал право угрожать и клеймить человека, который, к слову, не имеет ничего против мусульман? Всецело поддерживаю в этой ситуации врача и гарантирую ей защиту!» – пообещал Меликов, добавив, что общественника ожидают последствия.

Позже Атаев сообщил, что к нему домой приходили силовики, но он добровольно открывать дверь не собирается. Также он заявил, что в случае с врачом и девушкой в никабе он постарался «максимально ликвидировать конфликт».

По данным Baza, Атаев был задержан сотрудниками центра по противодействию экстремизму. Ему предъявили обвинение в незаконном хранении оружия.

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#врач
#дагестан
#блогер
#права
Девять украинских БПЛА атаковали российский регион
Губернатор Богомаз: девять БПЛА ВСУ сбили над Брянской областью
01 июля 2024, 03:40

Фото: iStock/vadimrysev

Девять украинских беспилотников были сбиты над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Он отметил, что семь беспилотников самолетного типа были перехвачены над Трубчевским районом, еще два уничтожены над Карачевским районом. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативной службы.

В воскресенье, 30 июня, ряд беспилотников атаковал Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). По данным издания Baza, атака началась в 2 часа ночи. Согласно сообщению, семь украинских беспилотников около часа кружили рядом с предприятием, один из них повредил гараж, а четыре других пытались повредить здание кислородной станции.

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#дрон
#бпла
#беспилотник
#александр богомаз
#брянская область
#губернатор
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В Париже радикалы начали разбивать витрины и поджигать баки после итогов выборов
В Париже радикалы из black bloc бьют витрины и поджигают баки
01 июля 2024, 03:00

Фото: iStock/Wirestock

Представители радикального движения black bloc начали разбивать окна кафе и поджигать мусорные баки в Париже после оглашения первых результатов парламентских выборов, передает РИА Новости.
Демонстрация началась на площади Республики в столице страны. Полицейские направили сотрудников в этот район. В течение нескольких часов демонстрация проходила мирно. Затем к демонстрации присоединились радикалы, которые начали запускать фейерверки и бить окна близлежащего кафе. Тогда полиция применила слезоточивый газ.

Ранее левые силы организовали большой митинг в Париже после того, как стали известны результаты парламентских выборов во Франции. Аналогичные демонстрации были организованы в Нанте, Лионе и других городах.

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#париж
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#выборы
#парламент
#франция
#митинг
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В российском регионе объявили об опасности атаки БПЛА
На всей территории Белгородской области объявили об опасности атаки БПЛА
01 июля 2024, 02:11

Фото: istock/rancho_runner

На всей территории Белгородской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщила мэрия Белгорода в своем Telegram-канале.
Местных жителей призвали быть бдительными.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта в Грайворонском городском округе. В селе Безымено несколько беспилотников разрушили три дома.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#украина
#бпла
#беспилотник
#губернатор
#вячеслав гладков
#белгородская область
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КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японии
01 июля 2024, 00:40

Фото: iStock/bpawesome

КНДР запустила баллистическую ракету, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.
Неопознанный снаряд был выпущен в восточном направлении, в сторону Японского моря. В настоящее время Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи пытается определить тип ракеты.

26 июня Главное управление ракетостроения Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) сообщило об успешном испытании разделения и наведения разделяющейся головной части с блоком индивидуального наведения (РГЧ ИН) твердотопливной баллистической ракеты. В ходе испытания отделяемая боеголовка была точно наведена на три заданные координаты.

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#кндр
#япония
#южная корея
#ракета
#испытания
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В Севастополе охранник ТЦ выгнал людей во время воздушной тревоги из-за конца рабочего дня
В Севастополе охранник выгнал людей из ТЦ на фоне воздушной тревоги
30 июня 2024, 23:55

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

Охранник торгового центра (ТЦ) «Московский» в Севастополе выгнал людей на улицу во время воздушной тревоги, передает Telegram-канал «Чп/Севастополь».
В это время в ТЦ укрывались взрослые и дети в возрасте от одного до двух лет. После этого мужчина начал запирать дверь на ключ.

По данным Telegram-канала Readovka, охранник заявил, что его рабочий день подошел к концу и он не планирует сидеть с людьми.

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#тц
#охрана
#воздушная тревога
#севастополь
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Ребенок погиб в результате пожара в частном доме в Луганске
30 июня 2024, 23:21

Фото: iStock/maxim4e4ek

Восьмилетний мальчик, проживавший в Луганске, погиб при пожаре в частном доме, передает Telegram-канал МЧС России.
Пожар произошел в частном доме на улице Ладожская, где проживала семья из восьми человек, в том числе шестеро детей. Соседи, заметившие огонь, оповестили спасателей МЧС. Прибыв на место происшествия, сотрудники ведомства обнаружили тела детей в дверном проеме.

Огонь распространился на 100 квадратных метров. Для тушения пожара были привлечены 21 специалист и четыре единицы техники.

Ранее пять человек погибли в результате пожара в общежитии в Балашихе. Огонь охватил здание на Керамической улице, площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

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#мчс
#спасатели
#балашиха
#соседи
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Выросло число пострадавших при взрыве в турецком Измире
Число погибших при взрыве в турецком Измире достигло пяти
30 июня 2024, 19:28

Фото: iStock/Berkut_34

Возросло число пострадавших в результате взрыва газа в турецкой провинции Измир. Об этом сообщил губернатор региона Сулейман Эльбан.
Отмечается, что в результате взрыва газа погибли пять человек. Пострадали ещё 57 местных жителей, которым в настоящее время оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, что в воскресенье в районе 15:00 (время совпадает с московским) в кондитерской в городе Торбалы прогремел взрыв. По сообщениям главы МВД Турции Али Ерликая, причиной взрыва стала утечка газа из баллона. В настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в этот день сообщалось, что в Одессе недалеко от пляжа с отдыхающими произошёл взрыв. Морская мина взорвалась, подняв высокий столб воды. В результате произошедшего никто не пострадал.

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#пострадавший
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Жёнам арестованных в Дагестане братьев Омаровых разрешили передать им вещи
30 июня 2024, 18:12

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Жёнам арестованных в Дагестане братьев Омаровых разрешили передать мужьям личные вещи. Об этом РИА Новости рассказала родственница обвиняемых.
Ранее сообщалось, что в минувшую среду в Махачкале арестовали сыновей экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Они обвиняются по статье о мелком хулиганстве. Позднее Верховный суд республики признал виновными сразу шестерых Омаровых с отчеством «Магомедович». Им назначили аресты на срок от двух до 13 дней.

Родственница арестованных сообщила, что их жёнам разрешили передать личные вещи и еду мужьям.

Ранее в местных Telegram-каналах распространилось видео, на котором сыновья Омарова извиняются перед жителями республики за своего брата, которого ликвидировали в прошлое воскресенье во время контртеррористической операции.

Теракты в Дербенте и Махачкале произошли 23 июня. Вооружённые люди напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате погиб 21 человек, свыше 40 пострадали.

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#дагестан
#арест
#теракт
#террористы
#суд
#вещи
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В Турции в результате взрыва газа в жилом доме погибли четыре человека
30 июня 2024, 16:49

Фото: istockphoto/thaloengsak

В Турецком городе Торбалы в провинции Измир в жилом доме произошёл взрыв бытового газа. В результате погибли четыре человека, ещё 20 получили ранения.
Об этом в эфире телеканала NTV сообщил глава муниципалитета Торбалы Овюнч Демир. По его словам, среди 20-ти пострадавших из-за взрыва десять человек находятся в тяжёлом состоянии. Все они госпитализированы. Некоторые, получившие лёгкие ранения, смогли самостоятельно обратиться за медицинской помощью, не дожидаясь приезда скорой.

Взрыв произошёл на первом этаже жилого дома, где расположены пекарня и кондитерская. В результате детонации сильные повреждения получили помещения на первом этаже и весь фасад здания. Пострадали квартиры, расположенные на верхних этажах. В окнах домов напротив выбиты стёкла.

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