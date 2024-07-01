Силовики пришли к блогеру, организовавшему травлю врача в Дагестане из-за пациентки в никабе

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Глава Дагестана Сергей Меликов подверг критике блогера Гаджимурада Атаева, начавшего травлю врача из-за просьбы в отношении пациентки снять никаб. Руководитель региона предупредил общественника о последствиях. Спустя время к Атаеву пришли силовики. Детали скандала с участием осужденного в связях с «Исламским государством»* гражданина читайте в материале «Радио 1».
Пациентка пожаловалась после отказа врача в проведении осмотра из-за слишком закрытой одежды
Пациентка клиники пожаловалась в социальных сетях, что врач медицинского учреждения Евгения Макеева отказала ей в осмотре из-за слишком закрытой одежды. На ситуацию отреагировал помощник депутата Буйнакска и блогер Гаджимурат Атаев, ранее осужденный в Германии за вербовку в ряды «Исламского государства»*. Отбыв двухлетний срок, он вернулся в Россию, сменил имя на Хаджимурад Ханов и приступил к общественной деятельности.
В Дагестане устроили травлю врача из-за просьбы к пациентке снять никаб
Атаев связался с директором клиники, в которой работает Макеева, и потребовал разобраться в произошедшем. Под угрозами и давлением общественника врач записал видеоролик, в котором принесла извинения и объяснила, что не отказывала пациентке в проведении осмотра.
Глава Дагестана подверг общественника резкой критике
Глава республики Сергей Меликов выступил в защиту врача и подверг резкой критике блогера.
«Настоящей провокацией выглядят нападки некоего псевдообщественника с туманной биографией на врача из Хасавюрта», – написал он.
По мнению главы региона, Атаев не имел права оскорблять выполнявшую свой долг женщину.
«Кто дал право угрожать и клеймить человека, который, к слову, не имеет ничего против мусульман? Всецело поддерживаю в этой ситуации врача и гарантирую ей защиту!» – пообещал Меликов, добавив, что общественника ожидают последствия.
Позже Атаев сообщил, что к нему домой приходили силовики, но он добровольно открывать дверь не собирается. Также он заявил, что в случае с врачом и девушкой в никабе он постарался «максимально ликвидировать конфликт».
По данным Baza, Атаев был задержан сотрудниками центра по противодействию экстремизму. Ему предъявили обвинение в незаконном хранении оружия.
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Александр Климов