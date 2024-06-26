Силовики сняли оцепление с Университетской площади в центре Махачкалы

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Сотрудники правоохранительных органов перекрывали Университетскую площадь на пересечении улиц имени Коркмасова и имени Радищева в центре Махачкалы. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источник.
Как рассказал собеседник издания, район Университетской площади был «оцеплен сотрудниками, на месте находятся несколько нарядов полиции».
Позже появились сведенья о том, что оцепление было снято. Информация касаемо передвигающихся по территории города с винтовками преступников оказались ложными.
В ночь с 25 на 26 июня неизвестные устроили стрельбу на улицах города. Очевидцы сообщили РИА Новости, что звуки стрельбы были слышны в районе Университетской площади.
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«Уважаемые жители Ленинского района! В городе опять неспокойно. Просим вас воздержаться от поздних выходов на улицу. Будьте аккуратнее и бдительнее», — сказано в сообщении, опубликованном в Телеграм-канале муниципалитета.
Позже появились сведенья о том, что оцепление было снято. Информация касаемо передвигающихся по территории города с винтовками преступников оказались ложными.
В ночь с 25 на 26 июня неизвестные устроили стрельбу на улицах города. Очевидцы сообщили РИА Новости, что звуки стрельбы были слышны в районе Университетской площади.
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Алина Юрчак