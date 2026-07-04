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Силовики сорвали гей-вечеринку* в ночном клубе Петербурга

Полиция Петербурга нагрянула в клуб Cabaret. Организаторов вечеринки подозревают в пропаганде ЛГБТ*, сообщает источник телеканала РЕН ТВ.



Оперативные мероприятия проводились на Разъезжей улице. Согласно полученной информации, среди посетителей клуба выявляли неоднократные случаи заражения оспой. Владельцы Cabaret в социальных сетях заявляют, что это «самый большой гей-клуб* в России».

Внутри заведения находилось несколько десятков человек. Правоохранительные органы проверили их личности и возраст для подтверждения совершеннолетия.

Силовики также провели осмотр помещения и гостей на предмет наличия наркотиков и психотропных веществ, проверили лицензии на продажу алкоголя и выяснили обстоятельства возможных случаев заражения.

В ходе рейда полиция установила организаторов ЛГБТ-вечеринок*. В настоящий момент рассматривается вопрос о возбуждении административного дела по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

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*движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией
Александр Огарёв

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