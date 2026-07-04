Силовики сорвали гей-вечеринку* в ночном клубе Петербурга
Полиция Петербурга нагрянула в клуб Cabaret. Организаторов вечеринки подозревают в пропаганде ЛГБТ*, сообщает источник телеканала РЕН ТВ.
Оперативные мероприятия проводились на Разъезжей улице. Согласно полученной информации, среди посетителей клуба выявляли неоднократные случаи заражения оспой. Владельцы Cabaret в социальных сетях заявляют, что это «самый большой гей-клуб* в России».
Внутри заведения находилось несколько десятков человек. Правоохранительные органы проверили их личности и возраст для подтверждения совершеннолетия.
Силовики также провели осмотр помещения и гостей на предмет наличия наркотиков и психотропных веществ, проверили лицензии на продажу алкоголя и выяснили обстоятельства возможных случаев заражения.
В ходе рейда полиция установила организаторов ЛГБТ-вечеринок*. В настоящий момент рассматривается вопрос о возбуждении административного дела по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.
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