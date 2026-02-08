Силовики сорвали вечеринку сатанистов* в московском клубе Eclipse
Полиция пресекла проведение вечеринки с использованием сатанистской* символики в московском ночном клубе Eclipse. Об этом поздним вечером 7 февраля сообщили «Известия».
Правоохранители задержали и доставили в отдел полиции организатора вечеринки и десять ее участников. Отмечается, что на мероприятии планировалось использовать различную атрибутику, которая ассоциируется с запрещенным движением, включая перевернутые кресты и козьи черепа. Более того, собравшиеся в клубе люди разрисовали помещение пентаграммами.
Согласно материалу «Известий», в настоящее время органы правопорядка проводят тщательную проверку и устанавливают все подробности инцидента.
