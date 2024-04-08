Силовики задержали ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе»

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Силовики задержали ответственного за пожарную безопасность в «Крокус сити холле».
Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Кроме того, задержали и инженера по обслуживанию систем противопожарной защиты ТЦ.
Ранее в полиции сообщали, что ответственный за пожарную безопасность в «Крокусе» был допрошен в рамках следственных действий в связи с терактом, во время которого террористы подожгли концертный зал. Тогда сообщалось, что допрос связан с мерами по обеспечению пожарной безопасности и системами противопожарной защиты, которые были установлены вТЦ.
При этом 23 марта генеральный прокурор опроверг сообщения о том, что в «Крокусе» не проводились проверки противопожарной и эксплуатационной безопасности.
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Кроме того, задержали и инженера по обслуживанию систем противопожарной защиты ТЦ.
Ранее в полиции сообщали, что ответственный за пожарную безопасность в «Крокусе» был допрошен в рамках следственных действий в связи с терактом, во время которого террористы подожгли концертный зал. Тогда сообщалось, что допрос связан с мерами по обеспечению пожарной безопасности и системами противопожарной защиты, которые были установлены вТЦ.
При этом 23 марта генеральный прокурор опроверг сообщения о том, что в «Крокусе» не проводились проверки противопожарной и эксплуатационной безопасности.
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Элина Позднякова