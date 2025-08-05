Сын армянского депутата задержан за избиение мужчины в Ереване
Сына депутата парламента Армении Шанта Багратяна задержали после конфликта из-за парковки автомобиля в Ереване. Он и его отец Сергей Багратян подозреваются в избиении гражданина, потребовавшего переставить машину.
Инцидент произошел 4 августа. По данным издания 168.am и пресс-службы МВД Армении, гражданин попросил Сергея Багратяна (члена правящей фракции «Гражданский договор») и его сына убрать неправильно припаркованный автомобиль.
Просьба спровоцировала драку. Мужчине нанесли телесные повреждения.
Патрульные, прибывшие на место, попытались остановить потасовку, но Шант Багратян оказал сопротивление. В МВД подтвердили задержание трех участников инцидента, включая Шанта. Всех доставили в Следственный комитет для дачи показаний.
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