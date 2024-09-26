Сын миллиардера Бажаева вышел из-под ареста после драки с полицией

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Сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура выпустили из-под ареста в СИЗО. Обвиняемого в нападении на полицейского сына владельца «Русской платины» обязали являться в следственные органы или суд.
Тимур Бажаев подписал обязательство о явке, сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мужчину обвиняют по статье 318 УК — применение в отношении представителя власти.
По версии следствия, сын миллиардера напал на сотрудника полиции у входа в стадион «Лужники», когда там проходил концерт Леонида Агутина. Стражи порядка хотели досмотреть Бажаева младшего, который спешил в плавучий ресторан, но тот оказал сопротивление и устроил драку.
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Лия Мурадьян