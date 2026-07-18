СК проверит детский лагерь на Камчатке после травмирования мальчика в драке

18 июля 2026, 05:22

Фото: iStock/AlexLinch

На Камчатке следователи организовали доследственную проверку в детском оздоровительном лагере «Металлист» после инцидента с участием двух несовершеннолетних. Об этом сообщает канал «Следком Камчатки» на платформе MAX.