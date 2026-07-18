СК проверит детский лагерь на Камчатке после травмирования мальчика в драке
На Камчатке следователи организовали доследственную проверку в детском оздоровительном лагере «Металлист» после инцидента с участием двух несовершеннолетних. Об этом сообщает канал «Следком Камчатки» на платформе MAX.
Согласно материалу, конфликт между отдыхающими подростками произошёл 11 июля, и один малолетний мальчик получил травму. В ведомстве уточнили, что проверка проводится по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Действиям участников инцидента дадут правовую оценку, по итогам необходимых мероприятий будет принято процессуальное решение.
Ранее «Радио 1» передавало, что мужчину убило высоковольтным проводом, который упал возле его дачи после урагана в Тверской области. Семья утверждает, что тело погибшего пролежало под дождём несколько часов — затем прибыли специалисты, обесточили линию и начали расследование.
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