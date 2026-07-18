В Хабаровске ночью загорелся продуктовый склад
В Хабаровске ночью вспыхнул пожар на продуктовом складе. Пламя распространилось на тысячу квадратных метров, сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Одноэтажное здание на улице Индустриальной, где хранились продовольствие и автомобильные товары, оказалось в огне. Высокая температура разрушила перекрытия – кровля обрушилась внутрь помещения. Сначала появилась информация, что рядом находятся контейнеры с газовыми баллонами, однако эти данные не нашли подтверждения. К ликвидации пожара привлекли почти три десятка спасателей и восемь единиц спецтехники.
Ранее «Радио 1» передавало, что в центре Москвы малолетняя школьница выжила после падения из окна девятого этажа. Близкие рассказали, что пострадавшая ни в коем случае не хотела навредить себе, однако она всегда любила забираться на подоконник и сидеть там – эта привычка, видимо, и сыграла роковую роль.
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