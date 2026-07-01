Скончался британский актёр Майкл Бирн, сыгравший в «Гарри Поттере» и «Индиане Джонсе»

01 июля 2026, 00:46

Умер сыгравший в «Гарри Поттере» и «Индиане Джонсе» британский актёр Майкл Бирн

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Британский актёр Майкл Бирн, известный по ролям в фильмах о Гарри Поттере, Индиане Джонсе и Джеймсе Бонде, скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщила газета The Guardian.