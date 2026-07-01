Скончался британский актёр Майкл Бирн, сыгравший в «Гарри Поттере» и «Индиане Джонсе»
Британский актёр Майкл Бирн, известный по ролям в фильмах о Гарри Поттере, Индиане Джонсе и Джеймсе Бонде, скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщила газета The Guardian.
Бирн родился в северной части Лондона и начинал карьеру на сцене столичного театра The Old Vic, который тогда носил статус Королевского национального театра. В 1960-х годах он исполнял эпизодические роли в постановках, выходя на одну сцену с актерами Лоренсом Оливье, Мэгги Смит и Робертом Стивенсом. Позднее он начал сниматься в кино.
Одной из самых ярких работ Бирна стал образ полковника СС Вальтера Вогеля в приключенческой ленте «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989). Также артист снялся в фильме о Джеймсе Бонде «Завтра не умрёт никогда» (1997) и в первой части «Гарри Поттера и Даров смерти» (2010). При этом его деятельность на сцене не прекращалась — актер оставался верен театру до последних лет.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Петербурге на 83-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР Алла Чернова. Народная любимица скончалась в Мариинской больнице. В кино звезда дебютировала еще в студенческие годы, исполнив главную роль в картине «Коротко лето в горах». Подробнее читайте здесь.
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