СК проверяет школу во Владивостоке после массовой давки детей в раздевалке
СК проверяет инцидент с массовой давкой среди учащихся школы №9 во Владивостоке. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам представителя приморского Минздрава, сотрудники экстренных служб на место не выезжали, и никто не пострадал. Однако в телеграм-канале Amur Mash появились сведения, что травмы получили несколько детей — от ушибов до трещины в ребре.
Прокуратура подтвердила факт происшествия и подключилась к проверке. По данным надзорного ведомства, все произошло из-за скопления школьников в раздевалке после одновременного окончания занятий.
Правоохранители выяснили, что администрация школы не приняла необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность детей. Всех ответственных лиц обещают привлечь к ответственности.
