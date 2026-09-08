Простой подводных лодок обошёлся ВМС США в 293 миллиарда рублей

08 сентября 2026, 05:57

ВМС США потеряли 3,4 миллиарда долларов из-за простоев подлодок за десять лет

Фото: iStock/Alones Creative

ВМС США потеряли 3,4 миллиарда долларов (около 293 миллиардов рублей) за десять лет из-за простоев атомных подводных лодок, вызванных задержками ремонта и перегруженностью верфей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные государственного аудита.





Согласно материалу, с 2016 по 2025 финансовый год американские судоремонтные предприятия завершили в срок лишь около 11 процентов капитальных ремонтов многоцелевых подлодок. При этом средняя продолжительность таких работ выросла почти на два месяца. В общей сложности флот потерял более 15 тысяч дней эксплуатационного времени, что обошлось в 3,4 миллиарда долларов – эти средства ушли на содержание экипажей и самих лодок, которые не могли выполнять боевые задачи.



