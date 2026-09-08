Простой подводных лодок обошёлся ВМС США в 293 миллиарда рублей
ВМС США потеряли 3,4 миллиарда долларов (около 293 миллиардов рублей) за десять лет из-за простоев атомных подводных лодок, вызванных задержками ремонта и перегруженностью верфей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные государственного аудита.
Согласно материалу, с 2016 по 2025 финансовый год американские судоремонтные предприятия завершили в срок лишь около 11 процентов капитальных ремонтов многоцелевых подлодок. При этом средняя продолжительность таких работ выросла почти на два месяца. В общей сложности флот потерял более 15 тысяч дней эксплуатационного времени, что обошлось в 3,4 миллиарда долларов – эти средства ушли на содержание экипажей и самих лодок, которые не могли выполнять боевые задачи.
Отдельная проблема возникла с подлодками, которые уже завершили службу. Перед окончательным списанием из их реакторов необходимо извлечь ядерное топливо, но для этого требуются свободные сухие доки, которых на верфях катастрофически не хватает.
Например, субмарину «Пасадена» класса «Лос-Анджелес» вывели из эксплуатации в январе 2025 года, однако попасть на верфь в Норфолке для выгрузки топлива она сможет только в ноябре 2028-го. Предварительно, эти несколько лет обойдутся флоту более чем в 300 миллионов долларов.
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