В Подмосковье арендатор выгнал вдову участника спецоперации из ее магазина

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Вдову бойца спецоперации выгнал из ее же магазина арендатор. Об этом в Telegram-канале сообщил Следком. Все случилось в подмосковной Истре.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «в» части второй статьи 161, части первой статьи 330 УК (грабеж, самоуправство)», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что злоумышленник забрал себе всю выручку из кассы, а также ключи владелицы магазина, а торговать тем, что осталось, продолжил сам.
Дело находится под контролем центрального аппарата Следкома. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ведении уголовного производства.
Ранее сообщалось, что боец СВО попросил защитить его родителей от нападок со стороны соседей.
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Никита Кротов