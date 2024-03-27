СК РФ: задержан ещё один соучастник нападения на псковских десантников в 2000 году

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Полицейские задержали ещё одного соучастника нападения на псковских десантников в 2000 году. Об этом Следственный комитет России сообщил в своём Telegram-канале.
Управление СК РФ по Северо-кавказскому федеральному округу продолжает расследовать уголовное дело по факту вооружённого нападения на военнослужащих Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, которое произошло 29 февраля 2000 года в Чечне. Тогда погибли 84 военных, ещё четверо получили ранения.
В ходе расследования полицейскими, совместно с подразделениями ФСБ, был задержан уроженец Республики Дагестан Ислам Бациев.
В ближайшее время ему предъявят обвинение в вооружённом мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военного. Суд уже избрал меру пресечения в виде лишения свободы.
ФСБ и МВД продолжают устанавливать других членов банды, причастных к этому нападению.
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В ходе расследования полицейскими, совместно с подразделениями ФСБ, был задержан уроженец Республики Дагестан Ислам Бациев.
ФСБ и МВД продолжают устанавливать других членов банды, причастных к этому нападению.
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Анастасия Чинкова