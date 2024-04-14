СК возбудил дело после массовой драки в центре Саратова

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Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство в ходе массовой драки, произошедшей в центре Саратова, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации в Telegram-канале.
Один из участников конфликта на автомобиле сбил одного человека и пытался сбить еще нескольких, после чего скрылся с места происшествия.
Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений».
Ожидается, что доклад о ходе расследования будет представлен в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Прокуратура области также сообщила, что ведет контроль над расследованием дела.
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Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений».
Ожидается, что доклад о ходе расследования будет представлен в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Прокуратура области также сообщила, что ведет контроль над расследованием дела.
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Артем Кузьмин