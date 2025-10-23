СК заинтересовался буллингом в российской школе

23 октября 2025, 21:29

В Иркутске СК открыл дело после видео с избиением школьницы

Фото: istockphoto/Akintevs

В Иркутске после появления в сети видео с избиением школьницы возбудили уголовное дело. Об этом сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета РФ.