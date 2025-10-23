Достижения.рф

СК заинтересовался буллингом в российской школе

В Иркутске СК открыл дело после видео с избиением школьницы
Фото: istockphoto/Akintevs

В Иркутске после появления в сети видео с избиением школьницы возбудили уголовное дело. Об этом сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета РФ.



Действия квалифицировали по статье 213 УК РФ («хулиганство»), проводятся процессуальные проверки и следственные мероприятия.

На кадрах, обнаруженных при мониторинге социальных сетей, две девочки преследуют сверстницу и наносят ей удары ногами по спине, в результате чего она падает.

Автор публикации утверждает, что пострадавшая долгое время подвергалась буллингу в школе.

Никита Кротов

