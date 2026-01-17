В российском городе школьника «полоснули» у магазина

17 января 2026, 11:20

В Минусинске произошло второе за короткое время нападение на подростка с ножом

Фото: Istock/Daniel Tadevosyan

В Красноярском крае неизвестный напал на 16-летнего подростка и нанёс ему удар ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.