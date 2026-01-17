Достижения.рф

В российском городе школьника «полоснули» у магазина

В Минусинске произошло второе за короткое время нападение на подростка с ножом
Фото: Istock/Daniel Tadevosyan

В Красноярском крае неизвестный напал на 16-летнего подростка и нанёс ему удар ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.



Инцидент произошёл вечером в городе Минусинск вблизи одного из продуктовых магазинов в центре города. По свидетельствам очевидцев, нападавший скрылся с места происшествия. Пострадавшего подростка медики доставили в городскую больницу. Его состояние врачи оценивают как стабильное.

Это уже второй случай за последнее время, когда в Минусинске ранят несовершеннолетнего. Ранее там неизвестный мужчина напал с ножом на местного школьника. В связи с повторным инцидентом Межрегиональный центр по правам детей заявил, что намерен инициировать проверку деятельности органов профилактики в связи с этими случаями.

Ранее в Воронеже школьница с ножом шокировала одноклассников.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0