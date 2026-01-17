В российском городе школьника «полоснули» у магазина
В Красноярском крае неизвестный напал на 16-летнего подростка и нанёс ему удар ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.
Инцидент произошёл вечером в городе Минусинск вблизи одного из продуктовых магазинов в центре города. По свидетельствам очевидцев, нападавший скрылся с места происшествия. Пострадавшего подростка медики доставили в городскую больницу. Его состояние врачи оценивают как стабильное.
Это уже второй случай за последнее время, когда в Минусинске ранят несовершеннолетнего. Ранее там неизвестный мужчина напал с ножом на местного школьника. В связи с повторным инцидентом Межрегиональный центр по правам детей заявил, что намерен инициировать проверку деятельности органов профилактики в связи с этими случаями.
