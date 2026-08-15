Склад рядом с магазином загорелся в Зеленограде
В Зеленограде произошел пожар на складском объекте. Об этом стало известно 15 августа.
Как сообщает РЕН ТВ, инцидент зафиксировали у продуктового магазина, расположенного на Ленинградском шоссе. На кадрах с места событий видно плотное задымление — над очагом пожара поднимаются клубы черного дыма. В настоящее время данные о возможных пострадавших и предварительные причины возгорания устанавливаются.
Ранее пожар произошел в строящемся многоквартирном доме в Омске, где, по последним данным, пострадали 11 человек. Состояние восьмерых из них оценивается как тяжелое, еще троих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По информации Следственного комитета, возгорание в омской новостройке произошло в ходе сварочных работ — в результате искр загорелся строительный утеплитель. Обстоятельства случившегося продолжают выясняться.
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