Скончался актер из сериала «Кухня»

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На 62-м году жизни скончался актёр Александр Терешко. Об этом проинформировала пресс-служба Московского драматического театра на Бронной.
«С сожалением сообщаем, что 25 марта не стало нашего коллеги, артиста Театра на Бронной Александра Терешко», — сказано в сообщении в Телеграм-канале театра.Актёр известен по сериалам «Кухня», «Марьина Роща» и «Марш Турецкого». Также Терешко принимал участие в спектаклях «Слово о полку Игореве», «Бэтмен против Брежнева» и «Дядя Лева (Покровские ворота)».
Ранее стало известно, что великий музыковед Владимир Фейертаг скончался. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак