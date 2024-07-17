В Москве умер экс-главред «Ведомостей» Андрей Шмаров

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В столице скончался на 70-м году жизни бывший главред «Ведомостей» Андрей Шмаров, сообщает SHOT.
По информации журналистов, мужчина самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи еще 1 июля, рассказав врачам, что случайно упал дома. В больнице у Шмарова выявили инсульт с переломами бедер. Журналиста экстренно отправили в реанимацию.
Медики боролись за его жизнь более двух недель, однако накануне Шмарова не стало. Точная причина смерти пока не называется.
Ранее сообщалось, что не стало звезды фильма «Вечный зов» Любови Стриженовой. Со знаменитостью СССР простились 14 июля в Чувашии. Ее похоронили в скиту при Свято-Троицком мужском монастыре Алатыря.
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Медики боролись за его жизнь более двух недель, однако накануне Шмарова не стало. Точная причина смерти пока не называется.
Ранее сообщалось, что не стало звезды фильма «Вечный зов» Любови Стриженовой. Со знаменитостью СССР простились 14 июля в Чувашии. Ее похоронили в скиту при Свято-Троицком мужском монастыре Алатыря.
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Никита Кротов