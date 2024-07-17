В Москве умер экс-главред «Ведомостей» Андрей Шмаров

Ирина Вишнякова стала последней из обвиняемых в крупном деле о хищении средств Минобороны, которое было расследовано. Она находилась в розыске на протяжении девяти лет.

«По версии следствия, Вишнякова была причастна к многомиллионным хищениям средств Минобороны, которые были выделены на эксплуатацию и содержание объектов военного ведомства. Это происходило в период, когда Анатолий Сердюков возглавлял министерство. Другие фигуранты этого масштабного расследования уже были осуждены, а Вишнякова долгое время скрывалась — она находилась в международном розыске и была задержана только в 2022 году», — сообщили в РБК.

В 2012 году началось расследование преступлений, связанных с ремонтом и обслуживанием жилищного фонда Минобороны. Главной фигуранткой дела была Евгения Васильева, которую признали виновной и приговорили к 5 годам лишения свободы.





В 2016 году к 11 годам колонии был приговорен директор ОАО «Славянка» Александр Елькин. В 2022 году его добавили еще 12 лет по новому делу. В 2013 году обвинили бывшего главного бухгалтера «Славянки» Ирину Вишнякову. В 2021 году ее арестовали.

