Скончался режиссер Большого театра Валерий Федоренко

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Режиссёр Камерной сцены имени Б.А. Покровского Большого театра Валерий Федоренко умер в возрасте 61 года. Об этом сообщил Телеграм-канал ГАБТа.
«17 июня на 62-м году жизни скоропостижно скончался Валерий Борисович Федоренко (06.12.1962 – 17.06.2024), режиссёр Камерной сцены им. Б. А. Покровского», — сказано в сообщении.В театре выразили соболезнований родным и близким Федоренко и добавили, что дату и место прощания объявят позже.
Федоренко окончил Астраханскую государственную консерваторию. После этого отучился в ГИТИСе на факультете музыкального театра. В 1996 году стал солистом (бас), в 2011 — режиссером Камерного музыкального театра, в 2018 — режиссером Камерной сцены им. Б. А. Покровского Большого театра. С 2014 года — член попечительского совета культурного фонда «Алые паруса».
Ранее стало известно, что уехавший в США продюсер «Ласкового мая» забросил могилу сына. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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