«Выпустила без намордника»: В Омске собака бойцовской породы порвала ребёнка
В Омске 14-летняя девочка получила травмы после нападения собаки бойцовской породы в подъезде дома. Подробности сообщает Прокуратура Омской области.
Инцидент произошел 23 сентября при выходе из подъезда многоквартирного дома на улице Тарской. Установлено, что хозяйка животного нарушила правила выгула и выпустила питомца без намордника.
В результате нападения девочка получила раны различной степени тяжести, в том числе глубокие повреждения с травмой сухожилий. Медики оказали подростку помощь: наложили швы и гипс.
Следственные органы начали проверку по факту случившегося. Прокуратура взяла её ход на контроль и намерена добиваться компенсации морального вреда в интересах пострадавшей.
