Следком требует ареста ещё одного возможного соучастника теракта в «Крокусе»

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Следственный комитет России настаивает на заключении под стражу ещё одного предполагаемого соучастника террористического нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл». Речь идёт о 23-летнем гражданине Таджикистана Джумахоне Курбонове.
Как сообщили ТАСС в Басманном районном суде города Москвы, куда поступило ходатайство об аресте Курбонова, ему инкриминируется участие в теракте. Ранее были задержаны 11 фигурантов дела о террористическом нападении на «Крокус Сити Холл», в том числе четверо непосредственных исполнителей.
Трагедия в подмосковном концертном зале произошла вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». В помещение ворвались четверо вооружённых людей и принялись расстреливать людей. Затем они подожгли здание и попытались скрыться. В результате теракта погибли более 140 человек.
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Александр Бойцов