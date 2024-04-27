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Следком требует ареста ещё одного возможного соучастника теракта в «Крокусе»

27 апреля 2024, 13:50
Фото: istockphoto/sakhorn38

Фото: istockphoto/sakhorn38

Следственный комитет России настаивает на заключении под стражу ещё одного предполагаемого соучастника террористического нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл». Речь идёт о 23-летнем гражданине Таджикистана Джумахоне Курбонове.


Как сообщили ТАСС в Басманном районном суде города Москвы, куда поступило ходатайство об аресте Курбонова, ему инкриминируется участие в теракте. Ранее были задержаны 11 фигурантов дела о террористическом нападении на «Крокус Сити Холл», в том числе четверо непосредственных исполнителей.

Трагедия в подмосковном концертном зале произошла вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». В помещение ворвались четверо вооружённых людей и принялись расстреливать людей. Затем они подожгли здание и попытались скрыться. В результате теракта погибли более 140 человек.

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#теракт
#следственный комитет
#суд
Заплевавшего пассажиров самолёта россиянина оштрафовали на 600 тысяч рублей
27 апреля 2024, 13:34

Фото: iStock/Dushlik

Россиянина, плевавшего в людей на рейсе Utair, оштрафовали более чем на полмиллиона рублей.
Об этом говорится в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. Районный суд Перми признал 40-летнего гражданина России виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков, а также хулиганстве. Дебошир выплатит штраф в размере 600 тысяч рублей.

По данным суда, пассажир, летевший рейсом из Сургута в Москву в январе 2024 года, взял на борт самолёта наркотики, употребил их, а после этого устроил беспорядок в салоне. Он плевался, конфликтовал и вёл себя неадекватно.

Из-за дебошира командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в международном аэропорту Перми. Там мужчину сразу же передали полиции.

Изначально компания хотела отсудить у дебошира 800 тысяч рублей. Во столько оценили сорванный пассажиром рейс.

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#россия
#самолет
#суд
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Россиянин расправился с сестрой и сам участвовал в поисках ее тела
В Подмосковье осудили мужчину, задушившего сестру и участвовавшего в ее поисках
27 апреля 2024, 13:23

Фото: iStock/FOTOKITA

Суд в Московской области приговорил 44-летнего Вячеслава Климова к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима за убийство собственной сестры в ходе ссоры, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Согласно данным следствия, 25 июля 2021 года на Лосином острове на фоне политических разногласий произошел конфликт между мужчиной из США и его сестрой, проживавшей ранее в Америке. В ходе ссоры Климов избил и задушил женщину, а затем сымитировал ее ограбление, чтобы замести следы преступления. Позднее он даже обратился в полицию, сообщив о пропаже сестры, и активно принимал участие в поисках.

После анализа маршрутов передвижения обоих, следователи обнаружили следы, принадлежащие Климову. В ходе обыска в его доме была найдена памятка с подробным планом действий по введению следователей в заблуждение.

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#запад
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В Москве неизвестные подожгли пожарно-спасательный вертолёт Ка-52
27 апреля 2024, 13:15

Фото: istockphoto/Distortion Media

На аэродроме Остафьево в Москве в ночь с 25 на 26 апреля произошёл пожар. Неизвестный поджёг спасательный вертолёт Ка-52, принадлежащий ГКУ «Московский авиационный центр», находившийся на стоянке «Северная».
Как сообщает телеграм-канал Baza, площадь возгорания составила около 30 квадратных метров, его ликвидировали сотрудники пожарной службы аэропорта. В тот день вертолёт вылетов не совершал и находился на техническом обслуживании. На месте пожара криминалисты нашли сумку для сменной обуви, пустую бутылку из-под горючей жидкости, монтировку, моток колючей проволоки, платок и перчатки.

Обнаруженные предметы не оставляют сомнения: имел место именно поджог. Следственное управление СК России на водном и воздушном транспорте возбудил уголовное дело о террористическом акте.

Вертолеты Ка-32 используются «Московским авиационным центром» для тушения пожаров и спасательных работ.

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#поджог
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#сотрудники
#ск
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#москва
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В Подмосковье задержали более 60 человек, находящихся в федеральном розыске
27 апреля 2024, 12:51

Фото: пресс-служба УФСИН РФ по МО

Оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск» провели подмосковные полицейские и сотрудники УФСИН, в результате были задержаны свыше 60 человек, сообщает пресс-служба областного главка Федеральной службы исполнения наказаний.
«Сотрудники правоохранительных органов проверили 421 адреса возможного местонахождения разыскиваемых лиц. Задержаны 64 человека, находящихся в федеральном розыске», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе операции были обнаружены два человека, находящихся в международном розыске.

Ранее сообщалось, что в лесу под подольском полицейские задержали 22-летнего наркокурьера, в рюкзаке у которого обнаружили полкилограмма марихуаны. Молодой человек рассказал, что устроился на криминальную работу через даркнет: он должен был забирать наркотики по присланным ему координатам. Расфасовывать на дозы и распространять через тайники-закладки.

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В Москве задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в пропаганде терроризма

Разбили портреты и раскидали венки: подростки осквернили могилы бойцов СВО

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#полиция
#розыск
#фсин
#московская область
#подмосковье
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В Москве задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в пропаганде терроризма
27 апреля 2024, 12:37

Фото: iStock/gorodenkoff

Следователи возбудили дело в отношении 16-летнего подростка, подозреваемого в пропаганде терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Москве.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Подросток, находясь в квартире жилого дома на улице Кантемировской в Москве, разместил в Telegram комментарии с призывами к пропаганде терроризма на территории РФ. Были проведены обыски. Изъяты технические устройства и иные предметы, имеющие значение для расследования. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что правнучку советского лётчика Валерия Чкалова Дарью Богданову подозревают в призывах к терроризму. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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Разбили портреты и раскидали венки: подростки осквернили могилы бойцов СВО
27 апреля 2024, 11:44

Фото: iStock/Joanna Ciesielska

В Кузбассе подростки повредили могилы участников спецоперации.
По данным пресс-службы СУСК РФ по региону, трое несовершеннолетних подростков осквернили могилы участников СВО в поселке городского типа Промышленная Кемеровской области. Возбуждено уголовное дело по ст. 243.4 УК РФ «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений».

Информация о повреждении мест захоронений участников специальной военной операции появилась в социальных сетях в ходе мониторинга. Подростки разбили портреты погибших военнослужащих, разорили их могилы и раскидали венки и цветы.

Следователи СК и сотрудники регионального ГУМВД РФ оперативно установили причастных к инциденту. Сейчас с подростками проводятся следственные действия, которые направлены на выяснение причин и обстоятельств произошедшего.

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#кемерово
#сво
#подростки
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Уехавшего полгода назад в лес на велосипеде россиянина нашли в шлюзах реки
В Нижегородской области в шлюзах реки нашли пропавшего в сентябре мужчину
27 апреля 2024, 11:41

Фото: istock / daniilphotos

В районе города Шахунья в Нижегородской области обнаружены останки мужчины, пропавшего полгода назад, пишет Telegram-канал Ni Mash.
По данным издания, в сентябре 2023 года 54-летний россиянин уехал на велосипеде в лес с вещмешком и пропал. Поиски начались лишь через три недели после его исчезновения, когда его бывшая жена обратилась в полицию. Несмотря на усилия, мужчина так и не был найден, и в ноябре было возбуждено уголовное дело.

Как сообщает канал, останки были опознаны сестрой пропавшего. При этом следы насилия на теле не были обнаружены, и причины смерти пока не установлены.

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#мужчина
#площадки
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Россию заподозрили в создании помех GPS над Европой
Самолет Finnair прервал посадку в Тарту из-за помех GPS над Европой
27 апреля 2024, 11:20

Фото: iStock/Dushlik

Из-за помех GPS пассажирский самолет авиакомпании Finnair был вынужден прервать посадку в Тарту, Эстония. В глушении сигналов над Европой заподозрили Россию, пишет РИА Новости.
Пресс-служба авиакомпании сообщила, что для посадки в аэропорту Тарту воздушным судам необходимо исключительно применение сигнала GPS. Вечером 26 апреля рейс AY1045 не смог осуществить посадку и был вынужден вернуться в Хельсинки.

Ранее глава ВМС Швеции Ева Скуг Хаслум также обвинила Россию в создании помех GPS в Балтийском море. Однако она не предоставила доказательств, призвав при этом НАТО вмешаться.

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#служба
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Уголовное дело об оправдании нацизма возбудили в Омске
27 апреля 2024, 11:18

Фото: iStock/Akintevs

Жителя Омска заподозрили в реабилитации нацизма.
По данным пресс-службы СК по региону, сотрудники аппарата возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма против 25-летнего жителя Омска.

Как сообщает следствие, в сентябре прошлого года мужчина написал в социальных сетях комментарий, где в грубой и нецензурной форме высказался относительно личности Героя Советского Союза Зои Космодемьянской.

Он отрицал установленные приговором Международного военного трибунала факты для суда и наказания главных военных преступников и распространил заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы ВОВ.

Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Житель Омской области признал вину. Пока ему назначена подписка о невыезде.

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#омская область
#нацизм
#суд
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