Следователи установили убийцу супругов в Ростовской области
В Ростовской области в убийстве супругов подозревают их 36-летнего сына Игоря П. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как выяснили следователи, подозреваемый долгое время употреблял запрещённые вещества. Предварительное расследование установило, что мужчина пришёл к родителям — 60-летнему Геннадию и 59-летней Елене — в состоянии наркотического опьянения, чтобы попросить денег.
Родные отказали сыну, и между семьёй вспыхнула ссора. В ходе конфликта мужчина напал на родителей с ножом и зарезал обоих. К настоящему моменту сотрудники правоохранительных органов задержали Игоря. Расследование уголовного дела продолжается, следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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