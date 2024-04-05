Следователи выясняют причины нападения на губернатора Чибиса

Фото: сайт СК РФ
Мурманские следователи выясняют причины нападения на главу региона Андрея Чибиса. Об этом информирует Телеграм-канал Следственного комитета РФ.
«В Мурманске следователи СК России выясняют причины нападения на губернатора региона. По первоначально полученным данным, после встречи с жителями города Апатиты местный житель напал с ножом на губернатора, причинив ему ранение. В ходе пресечения преступных действий сотрудниками Росгвардии нападавший также был ранен», — сказано в сообщении.Нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля. В настоящее время глава региона находится в операционной. По данным врачей, угрозы для жизни Чибиса нет.
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