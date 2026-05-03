Следовавший в Баку российский борт экстренно развернулся над Казахстаном

Mash: борт S7 экстренно развернули над Казахстаном по состоянию пассажира

Пассажирский самолет авиакомпании S7, следовавший рейсом Новосибирск — Баку, был вынужденным изменить маршрут и экстренно развернуться в воздушном пространстве Казахстана. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.





Воздушное судно совершило экстренную посадку в Омске. Как уточняется, причиной стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров. Подробности о характере недомогания и текущем состоянии человека не приводятся.



Ранее в аэропорту Сан-Диего пассажирский Boeing 737 едва не столкнулся с беспилотником при заходе на посадку. Инцидент произошел в фазе снижения. Экипаж обнаружил дрон на высоте около 900 метров (по другим данным — 1,2 км). Дистанция между лайнером и аппаратом оказалась критически малой, однако столкновения удалось избежать.





На борту самолета в тот момент находились 49 пассажиров и шесть членов экипажа. Несмотря на угрозу, пилоты сохранили контроль над ситуацией и благополучно приземлились в пункте назначения. В аэропорту подтвердили, что никто не пострадал.



