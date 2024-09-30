Следственный комитет приступит к расследованию дела о загрязнении реки Мерянки

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил отчет по уголовному делу, связанному с нарушением природоохранного законодательства мигрантами в селе Виноградово городского округа Мытищи. Об этом пишет Telegram-канал «Информационный центр СК России».
В комментариях к аккаунту приёмной Председателя Следственного комитета России А.И. Бастрыкина в «ВКонтакте» сообщается, что в селе Виноградово Московской области мигранты, незаконно проживающие в двух хостелах на муниципальной территории, сбрасывают неочищенные канализационные отходы в реку Мирянку, что привело к её загрязнению и обмелению.
Помимо этого, сообщается, что были зафиксированы случаи сброса токсичных веществ в воду владельцем автосервиса, а местный житель, владелец частной точки разборки автомобилей, уничтожает береговую линию и самовольно захватывает муниципальную территорию. Отмечается, что многочисленные обращения граждан в соответствующие органы не дали результатов.
Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета РФ проведут проверку информации о том, что в Белевском районе удерживали людей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Помимо этого, сообщается, что были зафиксированы случаи сброса токсичных веществ в воду владельцем автосервиса, а местный житель, владелец частной точки разборки автомобилей, уничтожает береговую линию и самовольно захватывает муниципальную территорию. Отмечается, что многочисленные обращения граждан в соответствующие органы не дали результатов.
«В ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело», — указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета РФ проведут проверку информации о том, что в Белевском районе удерживали людей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова