Слепой мужчина узнал о смерти соседа по запаху

В Сингапуре 75-летний незрячий мужчина по фамилии Линь почувствовал резкий неприятный запах из соседней квартиры и вызвал полицию. Инцидент произошёл в доме на проспекте Хоуган-авеню, сообщает Mothership.



Впервые подозрительный запах Линь уловил 25 мая. Со временем он усиливался, и на него также обратили внимание другие жильцы этажа. Утром 26 числа пенсионер обратился в правоохранительные органы.

Полицейские вскрыли дверь и обнаружили сильно разложившиеся останки 69-летнего соседа Линя. Одна из соседок по этажу рассказала, что видела погибшего примерно пять дней назад. По её словам, в квартире было грязно, а в жилой комнате находились личинки.

Никита Кротов

