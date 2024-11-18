Дым от кальяна и сигарет: вечеринка первокурсников закончилась смертью 17-летней дочери певца Игоря Кучука, подробности

Андреа и Игорь Кучук (Фото: соцсети)
Дочь исполнителя народной музыки Игоря Кучука 17-летняя Андреа Кучук скончалась в ночь на 16 ноября в одном из развлекательных клубов Кишинева. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Вечеринка первокурсников
Андреа в этом году стала студенткой музыкального колледжа «Штефан Няга». В день смерти девушка была на «Бале первокурсников», а после него однокурсники отправились в один из клубов столичного сектора Ботаника. Там Андреа почувствовала себя плохо во время вечеринки. Согласно свидетельствам очевидцев, девушка активно общалась с окружающими и танцевала. В какой-то момент она решила выйти на улицу, но внезапно почувствовала себя плохо, потеряла сознание и упала.
«Она умерла, не дышала. После «Бала первокурсников» мы пошли на вечеринку. Танцевали, веселились. Мы вышли на улицу, и все однокурсники окружили Андрею. Они делали ей искусственное дыхание. Затем приехала скорая помощь. Врачи пытались ее реанимировать, но им это не удалось», — сообщил сокурскик Андреи Кучук Perfecte.md.Бригада скорой помощи прибыла место происшествия на место через 7 минут, потом была вызвана вторая бригада. 45 минут девушку пытались реанимировать, но так и не смогли вернуть ее к жизни. Андреа скончалась на месте не приходя в сознание.
Встреча с друзьями под Псковом закончилась трагедией: что произошло с 17-летним подростком
Версии случившегося
Игорь Кучук узнал о смерти дочери вечером того же дня. В момент случившегося у него был концерт.
«Мне позвонила жена и сказала, что Андрея потеряла сознание, она лежит, рядом с ней однокурсники! Скорая приехала через 7 минут без оборудования... Позвонили, вторая скорая приехала через 20 минут с дыхательным аппаратом, но поздно! 45 минут пытались реанимировать ее кислородом и не смогли вернуть к жизни!», — сообщил отец Андреи изданию Блокнот.Певец Игорь Кучук обвинял в неэффективности службу медицинской скорой помощи.
«Скорая приехала через 7 минут, необорудованная...», — писал певец.Когда Игорь Кучук прибыл на место, он был потрясен атмосферой, царившей на вечеринке. По его словам, помещение совершенно не имело надлежащей вентиляции, и дышать внутри было невозможно из-за дыма от кальянов и электронных сигарет.
Позже исполнитель народных песен сообщил Radio Moldova, что у его дочери были проблемы с сердцем. Ранее Андреа перенесла операцию по поводу порока сердца, но врачи говорили, что все в прошлом. По данному делу сотрудниками полиции Кишинева начато расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства. Предварительная причина смерти Андреи Кучук — остановка сердца.
Похороны дочери Игоря Кучука прошли сегодня на Центральном кладбище в столицы Молдовы.
Читайте также:
Встреча с друзьями под Псковом закончилась трагедией: что произошло с 17-летним подростком
Около 50 детей отравились водой из кулера в школе Москвы
На Украине солдат ВСУ отрубил голову пятилетней девочке
Елена Генералова