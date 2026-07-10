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Лесной пожар в Испании унёс жизни шести человек

Лесной пожар в Альмерии на юго-востоке Испании унёс жизни шести человек
Фото: iStock/grafoto

Лесной пожар в испанской провинции Альмерия на юго-востоке страны унёс жизни шести человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на власти автономного сообщества Андалусия.



Возгорание началось днём в четверг на территории муниципалитета Лос-Гальярдос и быстро распространилось на лесной массив вдоль дороги. Предварительной причиной называют падение линии электропередачи.

Часть погибших обнаружили внутри автомобилей, оказавшихся в зоне огня. Министр здравоохранения региона Антонио Санс выразил соболезнования семьям жертв и назвал произошедшее ужасной трагедией.

Ранее «Радио 1» передавало, что в аэропорту Пхукета сотрудники таможни задержали 30-летнего россиянина по имени Сергей. При досмотре его багажа служащие обнаружили более 17 килограммов каннабиса — в чемоданах мужчины находились 35 вакуумных упаковок с марихуаной и 12 пакетов с гашишем.

Мария Моисеева

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