Лесной пожар в Испании унёс жизни шести человек
Лесной пожар в испанской провинции Альмерия на юго-востоке страны унёс жизни шести человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на власти автономного сообщества Андалусия.
Возгорание началось днём в четверг на территории муниципалитета Лос-Гальярдос и быстро распространилось на лесной массив вдоль дороги. Предварительной причиной называют падение линии электропередачи.
Часть погибших обнаружили внутри автомобилей, оказавшихся в зоне огня. Министр здравоохранения региона Антонио Санс выразил соболезнования семьям жертв и назвал произошедшее ужасной трагедией.
Ранее «Радио 1» передавало, что в аэропорту Пхукета сотрудники таможни задержали 30-летнего россиянина по имени Сергей. При досмотре его багажа служащие обнаружили более 17 килограммов каннабиса — в чемоданах мужчины находились 35 вакуумных упаковок с марихуаной и 12 пакетов с гашишем.
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