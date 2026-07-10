Лесной пожар в Испании унёс жизни шести человек

10 июля 2026, 03:50

Лесной пожар в Альмерии на юго-востоке Испании унёс жизни шести человек

Фото: iStock/grafoto

Лесной пожар в испанской провинции Альмерия на юго-востоке страны унёс жизни шести человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на власти автономного сообщества Андалусия.