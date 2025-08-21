СМИ сообщили об оргии в российском городе рядом с детской комнатой
Группа отдыхающих устроила на пляже в Геленджике непристойные действия. Об инциденте сообщается в Telegram‑каналах.
По данным авторов публикации, инцидент произошёл поздно вечером в среду, 20 августа, в селе Архипо‑Осиповка. На кадрах видно, как молодые люди совершают вульгарные телодвижения на лежаках, при этом рядом отмечено размещение детской игровой комнаты.
Один из очевидцев сообщил, что рядом находились дети, их родители, сотрудники детской комнаты и другие отдыхающие, которые, по его словам, не вмешивались в происходящее. Как уточнили правоохранители, полиция начала розыск участников после того, как обнаружила видео в ходе мониторинга сети.
Ранее СМИ также писали о другом резонансном деле в Геленджике: отпуск одного из приезжавших мужчин из столицы обернулся для него уголовным делом — по данным «Радио 1», жена заявила о растлении их дочери; расследование длилось четыре года.
Читайте также: