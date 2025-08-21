СМИ сообщили об оргии в российском городе рядом с детской комнатой

21 августа 2025, 15:22

Туристы в Геленджике устроили оргию рядом с детской комнатой

Фото: istockphoto/blinow61

Группа отдыхающих устроила на пляже в Геленджике непристойные действия. Об инциденте сообщается в Telegram‑каналах.