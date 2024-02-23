СМИ: в Испании считают, что к смерти Кузьминова причастны два человека

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Испанские спецслужбы считают, что к гибели перебежчика из России Максима Кузьминова причастны двое человек, передает печатное издание Pais.
Уточнятся, что смерть Кузьминова изучается в строгой секретности. Спецслужбы Испании рассматривают вариант, что убийцами было двое стрелков.
Дело изучает Гражданская гвардия Испании.
19 февраля журналисты сообщали, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании было обнаружено тело, по предварительным данным, Кузьминова.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины подтвердил изданию «РБК-Украина», что найденный труп, это Максим Кузьминов. Позже полиция Испании также подтвердила эту информацию газете The New York Times.
Агентство Efe написало материал со ссылкой на Гражданскую гвардию Испании, что Кузьминов получил шесть огнестрельных ранений, а потом по его телу проехал автомобиль.
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Перебежчик Кузьминов въехал в Испанию по документам погибшего ополченца ДНР.
Убитый в Испании перебежчик Кузьминов жил скрытно и не общался с соседями.
В сети появились кадры с места, где якобы был убит российский лётчик Кузьминов.
Дело изучает Гражданская гвардия Испании.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины подтвердил изданию «РБК-Украина», что найденный труп, это Максим Кузьминов. Позже полиция Испании также подтвердила эту информацию газете The New York Times.
Агентство Efe написало материал со ссылкой на Гражданскую гвардию Испании, что Кузьминов получил шесть огнестрельных ранений, а потом по его телу проехал автомобиль.
Читайте также:
Перебежчик Кузьминов въехал в Испанию по документам погибшего ополченца ДНР.
Убитый в Испании перебежчик Кузьминов жил скрытно и не общался с соседями.
В сети появились кадры с места, где якобы был убит российский лётчик Кузьминов.
Дана Игумнова