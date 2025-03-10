Смотревший на уроке порно учитель из Башкирии уволился по собственному желанию

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Учитель из села Ташкиново (городской округ Нефтекамск, республика Башкортостан), смотревший порно на уроке с семиклассниками, решил уволиться по собственному желанию, сообщил Mash Batash.
Выяснилось, что в учебном заведении педагог проработал 39 лет. Мужчина преподавал физику, математику и технологию.
В настоящее время проводится служебная проверка, во время которой предстоит установить — смотрел ли учитель порно намеренно или случайно перешел по ссылке Сети. Прокуратура тоже начала проверять информацию о демонстрации непристойного контента школьникам.
Напомним, что преподаватель физики и технологии решил посмотреть порно прямо на уроке, но забыл выключить проектор, и изображение с компьютера транслировалось на экран за его спиной.
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«Он написал заявление об увольнении по собственному желанию сегодня, видимо, решив, что не сможет больше работать после инцидента», — процитировало агентство ТАСС слова директора школы Рудании Бурхановой.
В настоящее время проводится служебная проверка, во время которой предстоит установить — смотрел ли учитель порно намеренно или случайно перешел по ссылке Сети. Прокуратура тоже начала проверять информацию о демонстрации непристойного контента школьникам.
Напомним, что преподаватель физики и технологии решил посмотреть порно прямо на уроке, но забыл выключить проектор, и изображение с компьютера транслировалось на экран за его спиной.
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Ольга Енгалычева