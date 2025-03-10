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Смотревший на уроке порно учитель из Башкирии уволился по собственному желанию

Фото: iStock/ hxdbzxy

Фото: iStock/ hxdbzxy

Учитель из села Ташкиново (городской округ Нефтекамск, республика Башкортостан), смотревший порно на уроке с семиклассниками, решил уволиться по собственному желанию, сообщил Mash Batash.
Выяснилось, что в учебном заведении педагог проработал 39 лет. Мужчина преподавал физику, математику и технологию.

«Он написал заявление об увольнении по собственному желанию сегодня, видимо, решив, что не сможет больше работать после инцидента», — процитировало агентство ТАСС слова директора школы Рудании Бурхановой.

В настоящее время проводится служебная проверка, во время которой предстоит установить — смотрел ли учитель порно намеренно или случайно перешел по ссылке Сети. Прокуратура тоже начала проверять информацию о демонстрации непристойного контента школьникам.

Напомним, что преподаватель физики и технологии решил посмотреть порно прямо на уроке, но забыл выключить проектор, и изображение с компьютера транслировалось на экран за его спиной.

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#школа
#увольнение
#башкортостан
Такса до смерти искусала спящего младенца в Томской области
10 марта 2025, 19:58

Фото: IStock/ Ирина Мещерякова

В Северске Томской области новорожденная девочка умерла от того, что ее во сне покусала собака, сообщил Телеграм-канал «СУ СК России по Томской области».
В ночь на 10 марта домашняя такса набросилась на спящего младенца и искусала его до смерти. В этот момент родители новорожденной девочки спали. Потом мама малышки 2025 года рождения увидела ее бездыханное тело в кроватке.

«Девочке было меньше месяца от роду. Собака ревновала и вела себя агрессивно последнее время», — объяснил журналисту Комсомольской правды — Томск источник в ведомстве.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности).

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали инцидента.

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Sky News: При столкновении двух судов у берегов Британии пострадали 32 человека
10 марта 2025, 19:01

Фото: istockphoto/MaYcaL

Не менее 32 человек пострадали в результате столкновения грузового судна и танкера в Северном море. Инцидент произошёл неподалёку от берегов Великобритании.
О происшедшем телеканалу Sky News рассказали представители британского порта Гримсби. Спасенных доставили на сушу на трех лодках. Пока неизвестно, насколько серьезные травмы они получили. Нет также точной информации о том, сколько всего людей находилось на борту танкера под флагом США, который стоял на якоре, и столкнувшегося с ним контейнеровоза, который шел под флагом Португалии.

После столкновения кораблей началась спасательная операция. Оба судна получили значительные повреждения, а перевозивший нефть танкер загорелся. О том, был ли разлив топлива, не сообщается.

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#нефть
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#корабль
#судно
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Страшная смерть 16-летней школьницы в Международный женский день: как ночевка с парнем закончилась трагедией в Подмосковье
10 марта 2025, 17:36

Фото: iStock/ Kiwis

В одном из городов на юге Подмосковья случилась ужасная трагедия. В ночь на 9 марта подростки, празднуя Международный женский день, употребили кокаин. Утром 15-летнюю школьницу нашли мертвой, а ее 16-летний друг чудом выжил.

Употребили кокаин перед сном

15-летняя девочка пришла в гости к своему 16-летнему другу утром 8 марта. Школьники обменялись подарками, а потом проводили время вместе: слушали музыку, смотрели аниме и фильмы. Мама парня была дома и присматривала за ребятами, предлагала им угощения.

Ближе к ночи, когда все готовились ко сну, молодые люди решили употребить кокаин. Через некоторое время они легли спать. Утром мать подростка зашла в комнату, чтобы разбудить ребят к завтраку, но поняла, что девушка не подает признаков жизни. Ее сын находился в заторможенном состоянии с нарушенным сознанием.

«Я сразу поняла, что что-то не так. Проверила пульс и зрачки — девушка уже не дышала», — объяснила женщина.

Фото: iStock/ Andranik Hakobyan


Подростки сильно любили друг друга

Погибшая девочка раньше стояла на внутришкольном учете и наблюдалась у психиатра. У нее выявили серьезные психологические проблемы: несовершеннолетняя много раз пыталась покончить с собой, а в сентябре 2024 года провела полтора месяца в специализированном медицинском учреждении. Школьницу воспитывали мать и отчим.

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16-летний молодой человек, с которым она встречалась, до этого ходил с ней в одну школу, однако в прошлом году перевелся в иное учебное заведение по месту жительства. Педагоги делились, что между парой были глубокие чувства: юноша постоянно заступался за девушку перед одноклассниками и учителями.

Фото: iStock/ hxdbzxy


Расследование продолжается

Сотрудники правоохранительных органов выявили, что школьники употребили кокаин. Кто принес наркотическое вещество в квартиру, пока неизвестно — это необходимо установить следователям. Произошедшее шокировало соседей и школьное сообщество. Родители и преподаватели просят обратить внимание на проблему доступности наркотиков для несовершеннолетних и тщательно контролировать их поведение.

«Это страшная потеря. Мы должны сделать все, чтобы подобное больше не повторилось», — отметил один из учителей.

Расследование продолжается, а родные и друзья умершей скорбят о невосполнимой утрате.

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#трагедия
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Мать в ужасе сообщила о пропаже 17-летнего сына после «вписки». То, что с ним сделал незнакомый мужчина, привело в шок, подробности
10 марта 2025, 16:29

Фото: istockphoto / mrohana

На новогодних каникулах 2022 года в подмосковном микрорайоне Шихово под Звенигородом произошёл шокирующий инцидент. Вечером 9 января 17-летний школьник Сергей (все имена изменены) вместе с другом отправился в гости к 25-летнему Александру, чтобы забрать младшего брата одного из подростков.
Мужчина регулярно собирал у себя шумные компании и угощал несовершеннолетних алкоголем. Что случилось с подростками после этого и какую цену им пришлось заплатить за участие в вечеринке, расскажет «Радио 1».

«На слабо»


Когда подростки зашли в дом, там уже шло застолье. Александр предложил гостям выпить водки, но Сергей отказался, пояснив, что не употребляет алкоголь. Однако хозяин не принял отказ и начал уговаривать подростка, взяв его «на слабо». Сергей поддался давлению и выпил сначала стопку, затем стакан. Не имея опыта употребления спиртного, он быстро потерял контроль над собой.

«Сережа у нас вообще не пьет. Он и не любит вкус алкоголя и здоровье у него слабое, чтобы таким заниматься. А тут повелся "на слабо" и чтоб трусом не посчитали, согласился. А непьющему человеку разве много надо? Тем более ребенку. Этот Александр его и накачал, а потом стал над Сережей издеваться», — рассказала для KP.RU мама пострадавшего мальчика.

Унижения на глазах у всей компании


Когда школьник был уже в полуобморочном состоянии, Александр решил поиздеваться над ним. Он раздел подростка до пояса, достал электрическую машинку для стрижки и начал насильно брить ему голову. Сергей пытался сопротивляться, но алкоголь сделал его слабым, и он мог только слабо отмахиваться.

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На этом мучитель не остановился — он сбрил школьнику обе брови. Во время бритья мужчина порезал подростку кожу, и у того пошла кровь. Один из очевидцев обратил на это внимание, но Александр лишь равнодушно ответил, что ему всё равно. Всё происходящее снимали на телефон другие участники вечеринки.


Фото: istock/ipolonina

Поиски и спасение


Тем временем родители Сергея забили тревогу: сын обещал скоро вернуться, но пропал, а его телефон не отвечал. Мать обзвонила друзей сына и выяснила, что он может быть в доме Алексея. Узнав адрес, родители срочно поехали туда.

Когда они прибыли, перед ними предстала жуткая картина: их сын стоял раздетым и полностью обритым. Забрав подростка домой, мать сразу обратилась в полицию.

«В полицию поступило заявление от жительницы Звенигорода. Женщина сообщила полицейским, что местный житель напоил ее 17-летнего сына алкоголем. Затем мужчина воспользовался беспомощным состоянием школьника и насильно обрил мальчика налысо, сбрив подростку все волосы на голове и даже брови. Все происходящее товарищи Александра снимали на видео, которое впоследствии стали распространять в чатах между школьниками», — сообщил в беседе KP.RU источник в правоохранительных органах.

Последствия произошедшего


После пережитого Сергей не появлялся в школе, опасаясь насмешек одноклассников.

Однако наказание для виновника оказалось незначительным. На мужчину составили административный протокол за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкоголя. Максимальная санкция по этой статье — штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей.

«А если бы туда к ним девочка на вечеринку пришла? Что бы случилось? Ее бы также напоили и уж явно бы не волосы ей стричь стали, а сделали бы что-то похуже, что-то страшное. Сколько таких случаев было, в новостях показывали. Страшно за детей! И никто ведь этого Александра не контролирует, что хочет, то и делает. Выписали ему административку и отпустили на все четыре стороны», — возмутилась мама пострадавшего школьника.
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СК возбудил уголовное дело после наезда такси на автобусную остановку в Казани
10 марта 2025, 16:27

Фото: istockphoto/Akintevs

В Казани возбуждено уголовное дело после того, как водитель такси допустил наезд на автобусную остановку. В этом дорожно-транспортном происшествии пострадали 11 человек.
О возбуждении в отношении таксиста дела по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушении правил дорожного движения (ПДД), повлёкшее причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Татарстан.

Как ранее сообщили в республиканском МВД, водитель автомобиля «Москвич», который был взят в аренду, пытаясь, в нарушение правил, объехать остановившийся автобус, совершил наезд на пешеходов, которые только что покинули салон общественного транспорта.

По данным министерства здравоохранения Татарстана, в результате инцидента различные травмы получили 11 человек. Из них девять были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Среди пострадавших есть 12-летний ребёнок.

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