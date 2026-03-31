В СК начали проверку обстоятельств падения малыша с четвертого этажа дома в Улан-Удэ
В Улан-Удэ организовали проверку после того, как трёхлетний мальчик выпал из окна четвёртого этажа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике Бурятия.
Инцидент произошёл 29 марта в многоквартирном доме на улице Лебедева. Ребёнок остался один на кухне, приставил к подоконнику стул, забрался на него и открыл окно. Он опёрся на москитную сетку, однако та не выдержала, и мальчик упал. В этот период времени мать и бабушка, с которыми проживает пострадавший, находились в доме. Они спали.
Малыша госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом бедренной кости. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжёлое. СК проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Дагестане число пострадавших при стрельбе в Буйнакском районе увеличилось до трёх человек.
