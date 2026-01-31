Телебашню сковало льдом в Петербурге — фото
В Санкт‑Петербурге обнаружили гигантскую наледь на телебашне. Об этом сообщает издание «Фонтанка» в телеграм-канале.
Отмечается, что объект высотой 326 метров практически полностью сковало льдом. Журналисты опубликовали фото.
Ранее, 11 января, сообщалось о коммунальной аварии на улице Звёздной. Из-за разлива воды на проезжей части при минусовой температуре всё быстро покрылось льдом, и как минимум три припаркованных автомобиля превратились в ледяные глыбы, оказавшись скованными льдом и снегом.
В ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга» уточняли, что на время устранения вытекания планировалось временно отключить от водоснабжения торговый комплекс и дом № 8.
Читайте также: