Телебашню сковало льдом в Петербурге — фото

Фото: istockphoto/serebryannikov

В Санкт‑Петербурге обнаружили гигантскую наледь на телебашне. Об этом сообщает издание «Фонтанка» в телеграм-канале.



Отмечается, что объект высотой 326 метров практически полностью сковало льдом. Журналисты опубликовали фото.



Ранее, 11 января, сообщалось о коммунальной аварии на улице Звёздной. Из-за разлива воды на проезжей части при минусовой температуре всё быстро покрылось льдом, и как минимум три припаркованных автомобиля превратились в ледяные глыбы, оказавшись скованными льдом и снегом.

В ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга» уточняли, что на время устранения вытекания планировалось временно отключить от водоснабжения торговый комплекс и дом № 8.

Никита Кротов

