«Снегопад не утихает»: На Камчатку за сутки обрушилось более 50% месячной нормы осадков

Евгений Беляев (Фото: кадр видео Telegram @belyaev_official_pkgo)
Петропавловск-Камчатский оказался под ударом циклона, за сутки там выпало почти 70 мм осадков, что составляет 64% от месячной нормы. Глава города Евгений Беляев рассказал об этом в своем Telegram-канале.
Снегопад не утихает, осложняя жизнь горожан и работу служб.
Сейчас на улицах трудятся около 50 снегоуборочных машин, но расчистка идет с трудом из-за брошенных на дорогах автомобилей. Снег идет мокрый и тяжелый, что добавляет проблем технике.
Власти решают, как эвакуировать транспорт, чтобы грейдеры могли освободить пути. Пока по городу ездят вахтовки, а главной задачей остается расчистка основных дорог и подъездов к больницам и школам для запуска автобусов.
Читайте также:
Минтруд раскрыл, какие специалисты будут больше всего нужны в 2029 году
«Мы так тебя ждали!»: Саша Савельева выложила теплые фото с новорожденным сыном и кадры беременности
Учительница устроила оргию со школьниками в стиле фильма ужасов «Крик»
Сейчас на улицах трудятся около 50 снегоуборочных машин, но расчистка идет с трудом из-за брошенных на дорогах автомобилей. Снег идет мокрый и тяжелый, что добавляет проблем технике.
Власти решают, как эвакуировать транспорт, чтобы грейдеры могли освободить пути. Пока по городу ездят вахтовки, а главной задачей остается расчистка основных дорог и подъездов к больницам и школам для запуска автобусов.
Стало известно о масштабном увеличении пенсии в апреле
«Решаем вопрос, как безопасно их убирать, чтобы быстрее обеспечить достаточную ширину проезжей части для выхода пассажирского транспорта», — поделился глава города.После короткой паузы осадки возобновились, и прогноз остается тревожным. Беляев призвал жителей не выезжать на дороги без крайней нужды и сообщил, что режим лавинной опасности в горных районах продлен до 27 марта.
Читайте также:
Минтруд раскрыл, какие специалисты будут больше всего нужны в 2029 году
«Мы так тебя ждали!»: Саша Савельева выложила теплые фото с новорожденным сыном и кадры беременности
Учительница устроила оргию со школьниками в стиле фильма ужасов «Крик»
Мария Моисеева