В Белоруссии пассажирский поезд столкнулся со стадом коров по пути в Минск

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Поздно вечером 1 мая пассажирский поезд №626, следовавший по маршруту Витебск–Минск, столкнулся со стадом коров на перегоне Оболь–Глушанино. Об этом сообщили в RT, ссылаясь на Telegram-канал Белорусской железной дороги (БЖД).
«1 мая 2025 года в 22 часа 53 минуты на перегоне Оболь-Глушанино участка Витебск-Полоцк произошло столкновение пассажирского поезда №626 Витебск-Минск со стадом коров», — сообщала пресс-служба БЖД.В поезде находились 85 пассажиров, но жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Уточнялось, что из-за столкновения поезд прибудет на конечную станцию примерно на 1,5 часа позже ожидаемого.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в ночь с 1 на 2 мая поразил общественность «интересным» заявлением о геройстве США. Он объявил 8 мая Днем победы во Второй мировой войне для американцев, подчеркнув, что США внесли наибольший вклад в разгром нацизма. В своем посте в социальной сети Truth Social президент США также заявил, что его страна одержала главную победу и в Первой мировой войне, а 11 ноября теперь станет соответствующим памятным днем.
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Мария Моисеева