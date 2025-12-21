Со дна озера в Башкирии подняли почти 800 утонувших овец, одна выжила
В Башкирии водолазы подняли со дна водоёма трупы 780 овец. Подробности сообщает Государственный комитет Республики Башкортостан по ЧС.
Инцидент произошёл на озере в Бирском районе.
«Изначально хозяин отары сообщал, что возможно провалилось по лёд и утонуло 200-300 голов, но на сегодняшний день уже извлечено 780 животных, и работа продолжается», — сообщили в ведомстве.Во время операции спасатели заметили на льду одну выжившую овцу. Они вывели животное с опасного участка, помогли ему подняться по крутому склону и затем передали владельцу. Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям координирует работу на месте.
Ранее сообщалось о происшествии в Нижнем Тагиле, где неизвестный выкинул кошку в мусорку в 30-градусный мороз.