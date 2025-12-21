В Анапе задержали Деда Мороза

21 декабря 2025, 20:15

Полиция Анапы задержала мужчину в костюме Деда Мороза за незаконный сбор денег

Фото: Istock/Merydolla

В Анапе сотрудники полиции задержали мужчину в костюме Деда Мороза. Об этом сообщает городской отдел МВД.





Задержанный разместился в оформленной фотозоне на Театральной площади. Он утверждал отдыхающим, что установленные в центре города декоративные сани — его собственность, и просил денег за возможность сфотографироваться.



Сотрудники полиции задержали этого человека и доставили его в отдел. Им оказался 28-летний местный житель. В отношении его полиция составила административный протокол. Позже суд оштрафовал «Деда Мороза» за занятие незаконной предпринимательской деятельностью.





