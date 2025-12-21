На трассе Ижевск — Ува школьный автобус с детьми вылетел на «встречку»

21 декабря 2025, 20:16

На трассе Ижевск — Ува пять детей пострадали в ДТП с микроавтобусом

Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

На трассе Ижевск — Ува столкнулись микроавтобус «Газель» и автомобиль Changan. Пострадали пятеро детей и двое взрослых. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.