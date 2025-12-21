Достижения.рф

На трассе Ижевск — Ува школьный автобус с детьми вылетел на «встречку»

Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

На трассе Ижевск — Ува столкнулись микроавтобус «Газель» и автомобиль Changan. Пострадали пятеро детей и двое взрослых. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.



Авария произошла на территории Увинского района возле деревни Точкогурт. По предварительной информации ГИБДД, водитель микроавтобуса нарушил правила дорожного движения.

Он попытался совершить обгон в неположенном месте, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Changan.

В «Газели» находились семеро детей и двое взрослых сопровождающих. В результате ДТП травмы получили семь человек, среди них пятеро детей. Их доставили в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось о трагическом инциденте в Хабаровске, где пьяный лихач насмерть сбил 10-летнего мальчика на «зебре».

Ольга Щелокова

