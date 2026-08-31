Тигр растерзал работавшего в поле фермера
В индийском штате Махараштра тигр растерзал фермера, работавшего на хлопковом поле. Об этом сообщает The Times of India.
Трагедия произошла утром четверга в деревне Бхамбора. 52-летний Чарандас Васудев Икхе полол участок, его жена и сын находились на соседнем поле. Внезапно из зарослей выскочил хищник, схватил мужчину зубами и утащил его примерно на 60 метров в ближайший овраг.
Сын, позвав отца на завтрак, обнаружил на месте кровь и следы волочения. Поднятый им крик привлек соседей, которые спугнули тигра, но фермер уже скончался от кровопотери. Позднее на место прибыли полиция и лесники. В тот же день в той же деревне еще один 20-летний житель едва избежал встречи с хищником, возвращаясь с водой от реки.
Жители требуют от властей поймать тигра, который, по их словам, уже не раз нападал на скот в округе. В настоящее время ведутся его поиски.
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