Для тушения пожара у Финляндского вокзала отправили пожарный поезд
Пожарный поезд Октябрьской железной дороги (ОЖД) направили к Финляндскому вокзалу для тушения горящего ангара. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.
В составе поезда — 120 тонн воды и 2,5 тонны пенообразователя. В компании подчеркнули, что угрозы объектам инфраструктуры РЖД нет. По данным городского главка МЧС, пожар в ангаре в Калининском районе локализовали на площади 400 квадратных метров.
Ранее при пожаре в квартире на востоке столицы погиб мужчина 1966 года рождения. Возгорание произошло в многоквартирном доме на 13-й Парковой улице. Жильцов эвакуировали, одну женщину госпитализировали.
На месте работают экстренные службы. Устанавливаются причина пожара и обстоятельства случившегося.
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