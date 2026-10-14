Сообщили о бомбе на борту летевшего в Тель-Авив самолета
В международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке перед вылетом задержали самолет авиакомпании Delta, следовавший в Израиль. Причиной стал анонимный телефонный звонок о заложенной на борту бомбе, сообщает Jerusalem Post.
По данным издания, полиция получила сообщение о взрывном устройстве, после чего самолету отказали в разрешении на взлет. Власти подозревают, что звонивший может быть тем же человеком, который ранее сообщил о бомбе на борту другого рейса Delta, прибывшего во вторник утром в аэропорт Бен-Гурион.
Как отмечается, вылет разрешили только после того, как американские органы безопасности завершили проверку и получили соответствующее разрешение от израильских служб. Во вторник Управление аэропортов Израиля сообщило о получении информации о взрывном устройстве на борту рейса Delta, прибывшего из Нью-Йорка в Тель-Авив. Спецслужбы провели обыск на борту, однако ничего подозрительного не обнаружили.
Ранее самолет Air India сел в Джайпуре после сообщения о бомбе. Подробности — в нашем материале.
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