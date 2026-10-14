Сообщили о бомбе на борту летевшего в Тель-Авив самолета

14 октября 2026, 13:51

Jerusalem Post: самолет из Нью-Йорка в Израиль задержали из-за сообщения о бомбе

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке перед вылетом задержали самолет авиакомпании Delta, следовавший в Израиль. Причиной стал анонимный телефонный звонок о заложенной на борту бомбе, сообщает Jerusalem Post.