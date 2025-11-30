Мужчина, пытавшийся зарезать полицейских в Дагестане, умер по пути в больницу

30 ноября 2025, 23:04

Фото: iStock/maxim4e4ek

Мужчина, который пытался зарезать сотрудников полиции на блокпосту в Дагестане, скончался по дороге в медицинское учреждение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД региона.





Уточняется, что нападение на правоохранителей случилось в воскресенье около 21:00 (мск) на КПП «Джемикентский» в Дербентском районе.



Неизвестный мужчина набросился с ножом на полицейских, те в ответ применили огнестрельное оружие и нейтрализовали нападавшего. Мотивы его действий в материале не уточняются.



