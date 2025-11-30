Мужчина, пытавшийся зарезать полицейских в Дагестане, умер по пути в больницу
Мужчина, который пытался зарезать сотрудников полиции на блокпосту в Дагестане, скончался по дороге в медицинское учреждение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД региона.
Уточняется, что нападение на правоохранителей случилось в воскресенье около 21:00 (мск) на КПП «Джемикентский» в Дербентском районе.
Неизвестный мужчина набросился с ножом на полицейских, те в ответ применили огнестрельное оружие и нейтрализовали нападавшего. Мотивы его действий в материале не уточняются.
Преступника госпитализировали, однако его ранение оказалось очень серьезным. Он скончался по пути в больницу.
Никто из сотрудников полиции в результате инцидента не пострадал.
