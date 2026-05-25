Спасатели обнаружили пропавших в Чечне людей после схода лавины
В Чечне завершили поисково‑спасательную операцию, которую организовали после схода лавины в Итум‑Калинском районе. О ее результатах в Телеграм-канале сообщил глава муниципалитета Альберт Рабуев.
Спасатели обнаружили двух человек, пропавших при стихийном бедствии. Один из них не выжил, а второго госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи, сейчас его жизни ничего не угрожает.
Инцидент произошел в пограничной зоне района, где двое местных жителей выполняли работы по очистке дорожного полотна от селевого потока. В результате резкого схода лавины мужчины оказались под массивными завалами.
На место происшествия незамедлительно направили силы МЧС. Операцию осложнила труднодоступная местность, неблагоприятные погодные условия и риск повторной лавины. Благодаря слаженной работе спасателей поиски завершились обнаружением пропавших, хотя и с трагическим исходом для одного из них.
