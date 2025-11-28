ВОЗ предупредили о риске тяжёлой пандемии, которая тяжелее COVID-19
Вирус птичьего гриппа H5, по мнению экспертов, может адаптироваться к человеку и потенциально вызвать пандемию, более опасную, чем COVID-19. При этом специалисты подчеркивают, что риск массового заражения пока остается низким.
Как сообщает Reuters, директор Центра инфекций дыхательных путей Института Пастера Мари-Анн Рамейкс-Вельти объяснила, что у людей отсутствуют антитела к штамму H5, поэтому болезнь способна поражать даже молодых и здоровых. Она напомнила, что ранее большинство случаев заражения происходило при тесном контакте с инфицированными птицами.
Международные организации уверяют, что мир сегодня лучше подготовлен к новым биологическим угрозам. Во Всемирной организации здоровья животных отметили, что оснований для паники нет, глобальный риск заражения людей оценивается как низкий, а продукты птицеводства остаются безопасными.
