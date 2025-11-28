ВОЗ предупредили о риске тяжёлой пандемии, которая тяжелее COVID-19

28 ноября 2025, 18:18

Фото: iStock/tuachanwatthana

Вирус птичьего гриппа H5, по мнению экспертов, может адаптироваться к человеку и потенциально вызвать пандемию, более опасную, чем COVID-19. При этом специалисты подчеркивают, что риск массового заражения пока остается низким.