Сотни ядовитых змей сбежали с фермы в Китае из-за наводнения

07 июля 2026, 16:54

Sohu: более 800 змей сбежали с фермы в Китае из-за наводнения

Фото: iStock/Wirestock

Сотни ядовитых змей уползли с фермы в китайском городе Хэнчжоу из-за наводнения. Об этом сообщает издание Sohu.





По предварительным подсчетам, который приводит глава местного сельсовета, сбежали от 800 до 900 особей. Одна из них укусила жителя расположенной рядом деревни Дэнвэй. В настоящий момент пострадавший получает неотложную помощь в больнице.



При этом не все пропавшие рептилии были ядовитыми — опасность для людей представляет лишь часть из них.



Ранее сообщалось, что жительница провинции Юньнань попыталась спасти мужа после укуса кобры, высосав яд из раны, но в итоге сама оказалась в больнице. Врачи диагностировали у супругов отравление и ввели обоим противоядие.